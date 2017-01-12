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День в истории. Сергею Карякину - 27!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Сергею Карякину - 27!
Источник: «Советский спорт»

Сегодня, 12 января, празднует свой день рождения российский шахматист Сергей Карякин. Гроссмейстеру исполняется 27 лет.

Карякин внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории, он стал им в 12 лет. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов и стал соперником действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. 26 ноября в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1. 

Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и чемпионом мира по блицу (Доха, 2016).

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