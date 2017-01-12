Сергей Маслов: Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов

Нападающий тульского «Арсенала» Сергей Маслов вспомнил о работе с российским специалистом Дмитрием Аленичевым, который тренировал клуб с 2011 по 2015 гг, а также рассказал о причинах конфликта наставника с голкипером Александром Филимоновым.

«Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов. Филимонов же был играющим тренером вратарей, на какой-то матч попросил включить заявку одного вратаря. Но Анатольевич включил в заявку другого вратаря – из-за этого их отношения испортились, они перестали общаться на тренировках.

У Аленичева были постоянные теории, он учил нас играть. Мы на сборах много игр разбирали, каждого соперника просматривали. Даже когда уже вышли на лигу выше и матчи были не нужны, все равно разбирали соперника.

Аленичев – очень хороший тренер, он нас всех научил играть в футбол. Я смотрю матчи Лиги чемпионов и вижу все принципы игры, которые объяснял нам Дмитрий Анатольевич. Когда Аленичев пришел в «Спартак», мы с ребятами смотрели и во время игры понимали, куда пойдет передача, куда побегут футболисты. В самом начале рисунок игры Аленичева в «Спартаке» был очень хорошо виден. Но потом что-то сломалось, во втором круге его футбол уже не так прослеживался. Это был не футбол Аленичева, а что-то другое», – приводит слова Маслова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, специалист тренировал московский «Спартак» после ухода из «Арсенала» с 2015 по 2016 гг.