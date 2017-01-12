Вячеслав Фетисов: Главное, чтобы Овечкин не останавливался, а продолжал двигаться дальше

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что преодолеть отметку в 1000 набранных очков в НХЛ Александру Овечкину талант, характер и харизма.

- Конечно, защитники во все времена были колючие и неуступчивые. Овечкин добивается своего, наверное, за счет таланта и хоккейной харизмы, которая всегда должна присутствовать. Ну и, конечно, важен характер, воспитанный папой и мамой - они многое вложили в него. И какая-то мужская неуспокоенность должна быть, это ведь тоже важно.

Главное, чтобы Александр не останавливался, а продолжал двигаться дальше. Я думаю, что сейчас он забивает не ради рекордов, а в полном объеме получает удовольствие от забитых голов, - передает слова Фетисова «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг, 12 января, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом» отметился дублем. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.

Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.