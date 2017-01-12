Полузащитник «Факела» перешел в «Тосно»

«Тосно» подписало контракт с 23-летним полузащитником «Факела» Ильнуром Альшиным.

По сообщению официального сайта клуба из Ленинградской области, срок соглашения – 2,5 года.

Напомним, за «Факел» Альшин выступал с 2013 года. В сезоне ФНЛ-2016/17 полузащитник сыграл 24 матча и не отметился результативными действиями.

«Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства московского «Динамо» 54 очка.