Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Георгий Черданцев – о расширении формата ЧМ: Как это повлияет на наш футбол или сборную России?! Ни-как

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных.