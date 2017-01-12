Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА
На официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг. Сборная России осталась на 56-м месте.
В первой десятке изменений не произошло. Сборная Аргентины по-прежнему лидирует, Бразилия занимает второе место, Германия замыкает тройку.
Следующая версия рейтинга будет опубликована 9 февраля.
Рейтинг ФИФА, 12 января:
1 (1). Аргентина - 1634 очка
2 (2). Бразилия - 1544
3 (3). Германия - 1433
4 (4). Чили - 1404
5 (5). Бельгия - 1368
6 (6). Колумбия - 1345
7 (7). Франция - 1305
8 (8). Португалия - 1229
9 (9). Уругвай - 1187
10 (10). Испания - 1166…
56 (56). Россия - 592.
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