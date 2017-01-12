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Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

На официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг. Сборная России осталась на 56-м месте.

В первой десятке изменений не произошло. Сборная Аргентины по-прежнему лидирует, Бразилия занимает второе место, Германия замыкает тройку. 

Следующая версия рейтинга будет опубликована 9 февраля.  

Рейтинг ФИФА, 12 января:

1 (1). Аргентина - 1634 очка

2 (2). Бразилия - 1544

3 (3). Германия - 1433

4 (4). Чили - 1404

5 (5). Бельгия - 1368

6 (6). Колумбия - 1345

7 (7). Франция - 1305

8 (8). Португалия - 1229

9 (9). Уругвай - 1187

10 (10). Испания - 1166…

56 (56). Россия - 592. 

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