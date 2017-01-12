Игорь Ларионов: Думаю, Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборной

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Ильи Самсонова.

- Когда тебе 19 лет, ты всегда стараешься смотреть на то, что тебя окружает. Я помню, как прекрасно он провел первую часть сезона в Магнитогорске, и, думаю, ему по силам в этом году побороться и за место во взрослой сборной, потому что парень психологически очень сильный и не ломается по ходу матчей. Его сильное качество в том, что он готов после одного-двух пропущенных голов вернуться на свой уровень и продолжать «тащить, - передает слова Ларионова ТАСС.

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Самсонов провел 19 матче в составе «Магнитки», в которых пропустил 27 шайб.