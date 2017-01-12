Сборная Бразилии сменила тренера после победы на Олимпиаде

Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии по волейболу. Им стал 57-летний специалист Ренан Дал Зотто, сменивший на этом посту Бернардо Резенде, который возглавлял команду с 2001 года.

При Бернардиньо национальная команда четыре раза подряд играла в финале Олимпийских игр и дважды (2004, 2016) завоевали «золото». Также под его руководством сборная выиграла три чемпионата мира (2002, 2006, 2010), два Кубка мира (2003, 2007), три Всемирных Кубка чемпионов (2005, 2009, 2013) и восемь розыгрышей Мировой лиги.

После триумфа на домашней Олимпиаде Бернардиньо объявил об уходе с занимаемой должности и займет один из руководящих постов в бразильской конфедерации волейбола.

Ренан Дал Зотто в 2015 году он был введен в Зал славы волейбола как выдающийся бразильский игрок. В качестве тренера он в основном работал с бразильскими клубами, приведя в 2006 году к победе в чемпионате «Цимед». В сезоне 2007/08 Дал Зотто возглавлял «Тревизо», с которым завоевал Суперкубок Италии и занял 4-е место в Лиге чемпионов. После этого Дал Зотто работал спортивным директором в мужских и женских клубах, а также в национальной сборной Бразилии.