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Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера женской сборной России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев сообщил, что четыре российских специалиста претендуют на пост главного тренера женской национальной команды.

«Круг специалистов тот же - Кузюткин, Панков, Гилязутдинов и Ушаков. На президиум будут вынесены два кандидата», - сказал Фадеев ТАСС. 

Ранее сборную России возглавлял Юрий Маричев. 25 января 2013 года он был назначен главным тренером женской сборной России. Под руководством Юрия Николаевича национальная команда дважды выиграла чемпионат Европы (2013 и 2015 года). На Олимпиаде-2016 женская сборная России в четвертьфинале проиграла сербкам. После окончания Игр Юрий Николаевич покинул должность наставника женской сборной.
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