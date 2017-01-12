Флойд Мэйвезер: Мне нравится Андре Уорд, но он не выиграл у Ковалева

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер высказался о возможном реванше между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

«Мне нравится Уорд, но я привык называть вещи своими именами. Уорд не выиграл у Ковалева. Мне нравится Андре Уорд? Да, мне нравится Андре Уорд. Но Андре Уорд должен сделать существенные изменения, если собирается снова драться с Ковалевым. Да, существенные изменения, и он должен подобрать другого тренера, который раньше бывал в кризисных и сложных ситуациях.

Вирджил Хантер не является хорошим тренером для всех и каждого. Таково мое искреннее мнение. Вирджил Хантер – клевый парень. Он хороший парень, но парень, который никогда не дрался, никогда не был в критических ситуациях. Как он может рассказать тебе о кризисном моменте, если сам никогда в нем не бывал? Я знаю, как все должно быть в бою. Вы должны иметь определенный опыт в боксе. Так что мог бы Вирджил Хантер находится в моем углу? Абсолютно нет. Но считаю ли я его клевым парнем? Абсолютно да», – приводит слова Мэйвезера Allboxing.ru

Напомним, в ноябре Уорд, посланный россиянином в нокдаун, победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у спортсмена из РФ чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения.



