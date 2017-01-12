Оскар: Переход «Шанхай СИПГ» – это не шаг назад

Бразильский полузащитник Оскар прокомментировал свой переход в китайский клуб «Шанхай СИПГ».

- Не считаю, что для меня это шаг назад. В Китае создают большой проект для меня и других хороших игроков, которые уже приехали сюда. Уверен, что в будущем китайская лига станет одной из лучших в мире.

Когда вы едете играть в Европу, вы делаете это не из-за денег, а ради хороших клубов. Также и в Китае. Этот чемпионат должен стать одним из сильнейших в мире.

Подписание контракта не заняло много времени, так как это была хорошая сделка для всех сторон. Не думаю, что попадание в национальную команду будет проблемой. Если я буду играть хорошо, то получу вызов в сборную Бразилии,- передает слова Оскара Sky Sports.

Напомним, что бразилец предпочел отвергнуть предложение «Интера» и уехать в Китай. По сообщениям прессы, зарплата Оскара в новой команде составит 435 тысяч евро в неделю. Отметим, что в «Челси» 25-летний футболист получал 92 тысячи евро. Ранее сообщалось, что китайский клуб заплатил за переход полузащитника 52 миллиона фунтов.