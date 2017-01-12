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Флойд Мэйвезер: Готовы заплатить Макгрегору 15 млн долларов, он требует 20-30 млн

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер, объявивший о завершении карьеры осенью 2015 года, рассказал о переговорах с чемпионом UFC Конором Макгрегором о возможном проведении поединка.

«Мы пытались организовать бой с Макгрегором. Они знают, какая сумма будет моей. Гарантированные 100 миллионов, потому что мы – ведущая сторона сделки. Я не знаю, сколько он зарабатывает за бои в ММА, но думаю, что меньше 10 миллионов. Но мы готовы ему дать 15 миллионов, а потом поговорим о долях и процентах от продаж PPV. Но сомнений нет, что мы – сторона «А». 

Как боец может говорить о 20-30 миллионах, если он никогда не зарабатывал 8 или 9 миллионов? Я говорю вам здесь и сейчас, что Макгрегор продолжает заявлять о желании драться. Так давайте проведем бой. Единственное, что меня может заинтересовать, это, возможно, бой с Конором Макгрегором. Я бизнесмен и именно в этом бое есть больше всего смысла с этой точки зрения», – приводит слова Мэйвезера Allboxing.ru.

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