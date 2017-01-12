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Мюллер использовал свой паспорт, чтобы избежать общения с журналистами (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер оригинальным способом ушел от общения с прессой.

Как сообщает Sky Sports, игрок сборной Германии во время перелета своего клуба прошел мимо представителей СМИ, приложив в к уху свой паспорт. Таким образом, футболист пытался инициировать телефонный разговор.

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