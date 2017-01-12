Мюллер использовал свой паспорт, чтобы избежать общения с журналистами (видео)
Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер оригинальным способом ушел от общения с прессой.
Как сообщает Sky Sports, игрок сборной Германии во время перелета своего клуба прошел мимо представителей СМИ, приложив в к уху свой паспорт. Таким образом, футболист пытался инициировать телефонный разговор.
Einfach überragend - Typisch Thomas Müller 😂 😂 😂 pic.twitter.com/ZXicXRWDrw— Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 11 января 2017 г.
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