Аксель Витсель: Очень хочу сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь», ранее выступавший за «Зенит», Аксель Витсель рассказал, чего ждет от чемпионата Китая.

- Нашу команду тренирует чемпион мира Фабио Каннаваро, в ней собрано много игроков лучшего уровня. Хоть мы и новички высшей лиги, клуб будет ставить перед собой высокие цели. Что касается моих личных амбиций, то я намерен поддерживать свой уровень, приносить много пользы команде и продолжать выступать за сборную Бельгии. Очень хочу сыграть на чемпионате мира в России в 2018 году, - цитируют Витселя «Известия».

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Напомним, о трансфере Витселя питерцы официально объявили 3 января. По данным Transfermarkt.de, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Этот переход обеспечил 27-летнему хавбеку место в десятке самых высокооплачиваемых футболистов мира.