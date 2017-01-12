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Аксель Витсель: Очень хочу сыграть на ЧМ-2018

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь», ранее выступавший за «Зенит», Аксель Витсель рассказал, чего ждет от чемпионата Китая.

- Нашу команду тренирует чемпион мира Фабио Каннаваро, в ней собрано много игроков лучшего уровня. Хоть мы и новички высшей лиги, клуб будет ставить перед собой высокие цели. Что касается моих личных амбиций, то я намерен поддерживать свой уровень, приносить много пользы команде и продолжать выступать за сборную Бельгии. Очень хочу сыграть на чемпионате мира в России в 2018 году, - цитируют Витселя «Известия». 

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.    

Напомним, о трансфере Витселя питерцы официально объявили 3 января. По данным Transfermarkt.de, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Этот переход обеспечил 27-летнему хавбеку место в десятке самых высокооплачиваемых футболистов мира.

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