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Легков и Белов дадут показания по допинговому делу 13 января

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет слушание по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 13 января в формате видеоконференции.

«Слушание по делам Легкова и Белова пройдет 13 января в формате видеоконференции, - сказала Вяльбе ТАСС. - Что касается еще двух наших ребят - Петухова и Вылегжанина, - то их дела рассмотрят отдельно».

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. 

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