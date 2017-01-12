Легков и Белов дадут показания по допинговому делу 13 января
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет слушание по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 13 января в формате видеоконференции.«Слушание по делам Легкова и Белова пройдет 13 января в формате видеоконференции, - сказала Вяльбе ТАСС. - Что касается еще двух наших ребят - Петухова и Вылегжанина, - то их дела рассмотрят отдельно».
Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
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