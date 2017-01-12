Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур0 : 0Динамо Минск
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россиянин Аванесян проведет чемпионский бой с Ламонтом Питерсоном

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Давид Аванесян проведет бой с американцем Ламонтом Питерсоном. Поединок пройдет 18 февраля в Цинциннати (США).

Главным боем этого вечера станет встреча Эдриена Бронера и Адриана Гранадоса.

Напомним, что Питерсон является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе. На его счету 34 победы (17 - нокаутом), три поражения и одна ничья.

В активе 28-летнего Аванесяна, который в последнем поединке победил знаменитого Шэйна Мозли, 22 победы (11 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Проводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинцаПроводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинцаОдин из самых титулованных боксеров в истории может выйти на ринг в нашей стране уже в июле.Ковалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 годуКовалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 году«Советский спорт» составил рейтинг сильнейших российских боксеров, ориентируясь на их результаты в прошедшем году.Давид Аванесян планирует встретиться с победителем боя Портер – ТурманВременный чемпион мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг россиянин Давид Аванесян планирует в 2016 году провести бой за полноценный титул.Давид Аванесян победил Шейна Мозли судейским решениемРоссийский боксер Давид Аванесян защитил титул «временного» чемпиона мира по версии WBА в полусреднем весе в поединке с американцем Шейном Мозли.Давид Аванесян: Я чемпион, но это никому не интересноДавид Аванесян: Я чемпион, но это никому не интересно28 мая «временный» чемпион мира по версии WBA Давид Аванесян выйдет на ринг против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Шейна МозлиДэнни Гарсия по очкам победил Ламонта ПитерсонаЧемпион мира по версиям WBA и WBC в первом полусреднем весе Дэнни Гарсия победил чемпиона мира по версии IBF в этом же весе Ламонта Питерсона.Питерсон отстоял титул в бое с ЖаномЧемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе 30-летний американец Ламонт Питерсон одержал победу над канадцем Дьерри Жаном.Питерсон нокаутировал Холта и сохранил титул чемпиона мираЧемпион мира в первом полусреднем весе американец Ламонт Питерсон победил техническим нокаутом соотечественника Кендалла Холта.Бой-реванш между Ханом и Питерсоном состоится 19 маяВстреча пройдет 19 мая на ринге арены Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Правом трансляции владеет НВО.Пакьяо выбирает соперника среди чемпионовПакьяо выбирает соперника среди чемпионовМэнни Пакьяо выбирает соперника на тот случай, если не получится встретится с американцем Флойдом Мейвезером-младшим.WBA разрешила Амиру Хану провести реванш против Ламонта ПитерсонаWBA разрешила Амиру Хану провести реванш против Ламонта ПитерсонаВсемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила незамедлительный реванш между Амиром Ханом и Ламонтом Питерсоном.IBF отклонила жалобу Амира ХанаIBF отклонила жалобу Амира ХанаМеждународная боксерская федерация (IBF) отклонила жалобу экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе британца Амира Хана на результат своего поединка против обязательного претендента американца Ламонта Питерсона.Команда Амира Хана не довольна судейством боя против ПитерсонаКоманда Амира Хана не довольна судейством боя против ПитерсонаПосле боя Ламонт Питерсон - Амир Хан команда британского боксера сообщила, что намерена оспорить решение судьи.Амир Хан проиграл Ламонту ПитерсонуАмир Хан проиграл Ламонту ПитерсонуЧемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBA и IBF британец Амир Хан не сумел одолеть напор американца Ламонтна Питерсонна
Главные новости
Футбол
Нобель Арустамян: Трансфер Адриано в «Спартак» – личный выбор Карреры
Ралли
Организаторы обещают вернуть изначальное расписание «Дакара»
Лыжный спорт
Легков и Белов дадут показания по допинговому делу 13 января
Футбол
Мюллер использовал свой паспорт, чтобы избежать общения с журналистами (видео)
Футбол
Оскар: Переход «Шанхай СИПГ» – это не шаг назад
Бокс
Флойд Мэйвезер: Мне нравится Андре Уорд, но он не выиграл у Ковалева
Волейбол
Сборная Бразилии сменила тренера после победы на Олимпиаде
Футбол
Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА
Шахматы
День в истории. Сергею Карякину - 27!
Футбол
«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться
все новости