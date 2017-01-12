Россиянин Аванесян проведет чемпионский бой с Ламонтом Питерсоном

Чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Давид Аванесян проведет бой с американцем Ламонтом Питерсоном. Поединок пройдет 18 февраля в Цинциннати (США).

Главным боем этого вечера станет встреча Эдриена Бронера и Адриана Гранадоса.

Напомним, что Питерсон является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе. На его счету 34 победы (17 - нокаутом), три поражения и одна ничья.

В активе 28-летнего Аванесяна, который в последнем поединке победил знаменитого Шэйна Мозли, 22 победы (11 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.