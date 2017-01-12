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Сайт «Зенита» вошел в топ-20 самых посещаемых среди футбольных клубов мира

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Официальный сайт «Зенита» занял 18-е место в рейтинге самых посещаемых среди порталов футбольных клубов мира.

Согласно сведениям из отчета УЕФА, ежемесячная аудитория сайта петербургского клуба с января по июнь 2016 года – 1,6 млн. посетителей. Первое место в рейтинге занял сайт «Манчестер Юнайтед» (8,6 млн.), на втором месте сайт «Арсенала» (8,5 млн.), на третьем – «Ливерпуля» (7,7 млн.).

Напомним, «Зенит» с 35 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая 5 очков лидеру чемпионата «Спартаку».

В 1/16 финала Лиги Европы команда Мирчи Луческу сыграет с «Андерлехтом». Первый матч пройдет 16 февраля в Брюсселе, ответный матч состоится 23 февраля в Петербурге.

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