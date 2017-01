«Арсенал» подписал новые контракты с Жиру, Косельни и Кокленом (видео)

Как сообщает пресс-служба лондонского «Арсенаола», клуб продлил соглашения с тремя игроками основы.

Речь идет о защитнике Лоране Косельни, форварде Оливье Жиру и полузащитнике Франсисе Коклене. Об условиях сделок не сообщается.

🇫🇷 ✍️ ✍️ ✍️



