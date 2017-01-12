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«Арсенал» подписал новые контракты с Жиру, Косельни и Кокленом (видео)

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Как сообщает пресс-служба лондонского «Арсенаола», клуб продлил соглашения с тремя игроками основы.

Речь идет о защитнике Лоране Косельни, форварде Оливье Жиру и полузащитнике Франсисе Коклене. Об условиях сделок не сообщается.

По информации СМИ, «Арсенал» также ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Алексисом Санчесом и полузащитником Месутом Озилом.

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