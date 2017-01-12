Эльдар Исаев: Беленов и Боли имеют шанс продолжить карьеру в «Анжи»

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев рассказал, что голкипер команды Александр Беленов и нападающий Янник Боли имеют шанс продолжить карьеру в клубе.

- У Беленова и Боли есть шанс остаться в «Анжи», но в случае ограничения финансовых условий контрактов. К ним есть интерес со стороны, но конкретики пока нет, - передает слова Исаева «Р-Спорт».

Напомним также, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба.