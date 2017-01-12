Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 0Динамо Минск
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Славен Билич: Пайе хочет уйти, но «Вест Хэм» не собирается его продавать

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич рассказал о планах своего подопечного Димитрия Пайе.

«Честно говоря, у нас непростая ситуация. Пайе хочет уйти, но клуб дал понять, что не собирается продавать его. Обсуждал эту тему с представителями игрока. Тут дело не в деньгах. «Вест Хэм» предложил ему новый контракт, потому что хочет, чтобы Пайе остался. Больше мне нечего добавить», – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Франции претендует «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». «Вест Хэм» готов отпустить Пайе в Манчестер, но взамен хочет получить сразу двух игроков «Юнайтед» – Маркуса Рэшфорда и Антони Марсльяля.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок сборной Франции провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарас Бурлак: Я остаюсь в «Рубине» на сто процентовЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак опроверг информацию о своем возвращении в «Локомотив».«МЮ» по инициативе Моуринью перехватит у «Челси» полузащитника «Монако»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.Агент Натхо: У Амира есть предложения из Испании и РоссииПолузащитник Амир Натхо имеет предложения от испанских и российских клубов. Об этом сообщил его агент Леонид Истрати.Эменике все-таки вернется в Россию?Эменике все-таки вернется в Россию?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за Дибалу 50 млн фунтовГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.Ника Чхапелия близок к переходу в «Спартак» из НальчикаГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника клуба Ники Чхапелия.Нобель Арустамян: Трансфер Адриано в «Спартак» – личный выбор КаррерыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности возможного трансфера в московский «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано.Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»«Советский спорт» рассказывает, зачем «Зениту» понадобился защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, и какова вероятность его возвращения в Россию.«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?«Советский спорт» рассказывает, кто из игроков «красных дьяволов», скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считатьсяКлуб «Тондела», в котором на правах аренды из выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Зенит».«Тоттенхэм» готов приобрести Баркли в связи с приходом в «Эвертон» ШнайдерлинаПолузащитник «Эвертона» Росс Баркли может покинуть клуб. Об это сообщает издание Daily Mirror.«Арсенал» планирует в четверг подписать контракты с Комбаровым и ГабуловымГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал. Что клуб планирует подписать контракты с защитником Кириллом Комбаровым и вратарем Владимиром Габуловым.Боккетти близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»По информации итальянского издания Tuttomercatoweb, защитник Сальваторе Боккетти близок к продлению контракта с московским «Спартаком».«Лион» намерен приобрести двух игроков «Манчестер Юнайтед»Как сообщает издание Daily Mail, «Лион» в зимнее трансферное окно планирует приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.Шнайдерлин прибыл на тренировочную базу «Эвертона» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин близок к уходу в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал грядущий трансфер своего клиента в московский «Спартак».Алексис Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес продолжает вызывать интерес со стороны других клубов.Почеттино хочет приобрести в «Тоттенхэм» полузащитника «Атлетико»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино намерен укрепить атакующую линию своей команды в январе 2017 года.Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся, Виталий с удовольствием вернется в РоссиюАгент Игорь Тимофеев, представляющий интересы Виталия Лысцова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».«Челси» ведет переговоры по трансферу ЧалханоглуТренерский штаб «Челси» во главе с Атонио Конте продолжает вести поиски замены полузащитнику Оскару, который был продан в китайский клуб.
Главные новости
Хоккей
Валерий Брагин в гостях у «Советского спорта». Онлайн
MMA
Расул Мирзаев: В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4
Теннис
Пять россиянок попали в число сеянных на Аustralian Open
Футбол
Глушаков работал с тренажером под песню Владимира Высоцкого (видео)
Футбол
Тарас Бурлак: Я остаюсь в «Рубине» на сто процентов
Футбол
«МЮ» по инициативе Моуринью перехватит у «Челси» полузащитника «Монако»
Футбол
Гендиректор «Тосно»: Уход Маркова в «Зенит» или ЦСКА? Эта тема закрыта, он остается в клубе
Ралли
Анастасия Нифонтова: 19 часов подряд на мотоцикле - это мой рекорд
Гандбол
Сегодня российские гандболисты проведут первый матч на чемпионате мира
Футбол
Врач сборной России по футболу: По теме допинга у ФИФА нет никаких претензий к РФС
все новости
Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Славен Билич
Славен Биличвсе новости
Димитри Пайе
Димитри Пайевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы