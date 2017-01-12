Славен Билич: Пайе хочет уйти, но «Вест Хэм» не собирается его продавать

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич рассказал о планах своего подопечного Димитрия Пайе.

«Честно говоря, у нас непростая ситуация. Пайе хочет уйти, но клуб дал понять, что не собирается продавать его. Обсуждал эту тему с представителями игрока. Тут дело не в деньгах. «Вест Хэм» предложил ему новый контракт, потому что хочет, чтобы Пайе остался. Больше мне нечего добавить», – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Франции претендует «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». «Вест Хэм» готов отпустить Пайе в Манчестер, но взамен хочет получить сразу двух игроков «Юнайтед» – Маркуса Рэшфорда и Антони Марсльяля.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок сборной Франции провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.