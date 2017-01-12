Виталий Норицын: Подчуфарова наиболее устойчива психологически из всей команды

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился ожиданиями от эстафетной гонки, которая состоится сегодня в немецком Рупольдинге.

- Для командного результата такая расстановка в эстафете оптимальна на данном этапе. Ольга наиболее устойчива психологически из всей команды. Второй и четвертый этапы - самые сильные девочки, как показала практика. К чемпионату миру будем накатывать именно такой состав, - сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в эстафете за сборную России будут выступать Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Гонка начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию эстафеты.

