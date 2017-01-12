«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за Дибалу 50 млн фунтов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Как сообщает Goal, английский клуб предложил за игрока сборной Аргентины 50 млн фунтов и готов осуществить трансфер этой зимой.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов выложить за Дибалу 90 млн евро. Руководство «сливочных» планирует задействовать в этом трансфере и Альваро Морату, который два года выступал за «Ювентус»

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 16 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с туринским клубом рассчитан до 2020 года.

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