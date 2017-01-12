Сегодня российские гандболисты проведут первый матч на чемпионате мира

Сегодня мужская сборная России проведет первую встречу на чемпионате мира по гандболу, который стартовал накануне во Франции.

Первый матч наша команда, которую возглавляет Дмитрий Торгованов, сыграет со сборной Японии. Он начнется в 19.45 по московскому времени.

Напомним, сборная России играет на первом этапе в группе А вместе с Францией, Польшей, Бразилией, Японией и Норвегией.

Всего в турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.

Расписание игр в группе А

11 января.

Франция – Бразилия 22:45

12 января.

Россия – Япония 19:45

Норвегия – Польша 22:45

13 января.

Япония – Франция 19:45

14 января.

Бразилия – Польша 16:45

Норвегия – Россия 19:45

15 января.

Франция – Норвегия 19:45

Бразилия – Япония 22:45

16 января.

Польша – Россия 22:45

17 января.

Норвегия – Бразилия 16:00

Польша – Япония 19:45

Россия – Франция 22:45

19 января.

Россия – Бразилия 16:00

Франция – Польша 19:45

Япония – Норвегия 22:45