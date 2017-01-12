Официально: «Юнайтед» продлил контракт с Феллайни

«Манчестер Юнайтед» в социальной сети Twitter подтвердил информацию о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллайни.

Клуб воспользовался соответствующей опцией. Теперь контракт игрока сборной Бельгии рассчитан до 2018 года.

Напомним, полузащитник выступает за «красных дьяволов» с 2013 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел во всех турнирах 21 матч, забил один гол и получил 6 желтых карточек.

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