Официально: «Юнайтед» продлил контракт с Феллайни
«Манчестер Юнайтед» в социальной сети Twitter подтвердил информацию о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллайни.
A good week for @Fellaini - a goal against Hull followed by an #MUFC contract extension until 2018! More: https://t.co/IrP9pVvqmb pic.twitter.com/lOQEk8YcIf— Manchester United (@ManUtd) 12 января 2017 г.
Клуб воспользовался соответствующей опцией. Теперь контракт игрока сборной Бельгии рассчитан до 2018 года.
Напомним, полузащитник выступает за «красных дьяволов» с 2013 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел во всех турнирах 21 матч, забил один гол и получил 6 желтых карточек.
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