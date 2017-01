Официально: «Юнайтед» продлил контракт с Феллайни

«Манчестер Юнайтед» в социальной сети Twitter подтвердил информацию о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллайни.

A good week for @Fellaini - a goal against Hull followed by an #MUFC contract extension until 2018! More: https://t.co/IrP9pVvqmb pic.twitter.com/lOQEk8YcIf