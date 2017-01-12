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Анастасия Нифонтова: 19 часов подряд на мотоцикле - это мой рекорд

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Российская гонщица Анастасия Нифонтова, участвующая в ралли «Дакар-2017» в классе мотоциклов, рассказала журналистам о своих впечатлениях от последних этапов:

«У меня был старт в 7:30 утра, а финишировала я в полтретьего ночи. То есть, получается, около 19 часов провела на мотоцикл. Это у меня пока рекорд. Больше я пока ещё не ездила. Проехали мы за этот день больше 1000 км, причём шесть с половиной часов я провела на спецучастках. Было тяжело, на втором спецучастке шёл сильный дождь, мне не повезло проскочить до его начала. Шёл дождь с градом, было очень скользко. Намучались прилично.

Когда уже на финише организаторы дали бумажку со словами: «Бивуак будет на 145-м км, мы его перенесли поближе», я выдохнула с облегчением, подумав: «Ну вот уже совсем скоро можно лечь спать». Приезжаю туда, а нам говорят: «Нет, ребята, всё-таки давайте в Сальту». А это 330 км по объездной. И мы ехали ещё часов пять, потому что половина из этих 330 км проходила по гравию, а не по асфальту, в ночи. Было пыльно, дождь принимался идти. Было страшно и опасно. Но добрались до полтретьего, поспали часа два, два с половиной», — приводит слова Нифонтовой «Чемпионат».

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. В общем зачете в классе грузовиков лидируют два российских экипажа (Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», к, которую поддерживает банк ВТБ. В класе квадроциклов в общем зачете также лидирует россиянин Сергей Карякин.  

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