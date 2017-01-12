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Сергей Карякин: Очень устал от холода и вечного дождя

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о погодных условиях на ралли-марафоне.

«Вчера был тяжелый день, провел за рулем квадроцикла 19 часов. Были и технические неполадки – сгорела катушка зажигания, потом пробил колесо. Дорогу со спецучастка смыло, и весь пелетон гоночных машин, квадроциклов, мотоциклов, техничек, поехал через горы, и, конечно же, в самый неподходящий момент произошли неполадки с техничкой – она опоздала в парк.

Идет дождь, сейчас нам нужно ехать 650 км до следующего бивуака. Надеюсь, завтра будет жара, очень устал от холода, вечного дождя, хорошо, что здоровье налаживается. Осталось 3 гоночных дня – два длинных, один короткий. Нужно не упасть лицом в грязь, а довести дело до конца. У нас получится», - написал Карякинна своей странице в «Вконтакте».

Россиянин за три этапа до конца «Дакара» занимает первое место в общем зачете, опережая ближайшего соперника на шесть минут 57 секунд.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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