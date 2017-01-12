Гендиректор «Тосно»: Уход Маркова в «Зенит» или ЦСКА? Эта тема закрыта, он остается в клубе
Генеральный директор «Тосно»
Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» рассказал, что нападающий Евгений Марков останется в команде.
- Евгений Марков и
его тема с возможным уходом закрыта?
- Да, тема закрыта. Он точно остается у нас.
- Договорились, что
он останется до лета?
- У него контракт еще полтора года, он наш футболист. Марков сам изъявил желание остаться у нас, - сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном уходе Маркова в «Зенит»
или ЦСКА в зимнее трансферное окно. В сезоне-2016/17 нападающий клуба из
Ленинградской области провел 16 матчей в ФНЛ и забил 8 мячей.
«Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства московского «Динамо» 54 очка.