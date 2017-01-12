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Гендиректор «Тосно»: Уход Маркова в «Зенит» или ЦСКА? Эта тема закрыта, он остается в клубе

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, что нападающий Евгений Марков останется в команде.

- Евгений Марков и его тема с возможным уходом закрыта?
- Да, тема закрыта. Он точно остается у нас.

- Договорились, что он останется до лета?
- У него контракт еще полтора года, он наш футболист. Марков сам изъявил желание остаться у нас, - сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном уходе Маркова в «Зенит» или ЦСКА в зимнее трансферное окно. В сезоне-2016/17 нападающий клуба из Ленинградской области провел 16 матчей в ФНЛ и забил 8 мячей.

 «Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства московского «Динамо» 54 очка.

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