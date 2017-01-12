Сергей Рыжиков: Подвижек по новому контракту с «Рубином» нет

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России.

- Есть такая фраза о том, чтобы наши ожидания совпадали с нашими возможностями, - сказал голкипер. - Надо хорошо поработать эти недели перед возобновлением чемпионата и задачу с нас никто не снимал. Задачи и в Кубке, так и в чемпионате решаемы.

- У «Рубина» запланировано десять матчей на сборах. Не много?

- Это не мне обсуждать, нам сказали играть. У нас достаточно народу, чтобы играть и чтобы все получили игровую практику. Тренеры увидят весь потенциал футболистов, которым меньше доверяли. Думаю, это правильно.

- Как протекают переговоры с клубом по новому контракту? Есть подвижки?

- Пока никак. В отпуске были, так что я и руководство дали друг другу отдохнуть. Думаю, подвижки будут, но пока нет.



