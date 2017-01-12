Агент Натхо: У Амира есть предложения из Испании и России

Полузащитник Амир Натхо имеет предложения от испанских и российских клубов. Об этом сообщил его агент Леонид Истрати.

- Ситуация с будущим Амира вскоре должна проясниться. У него есть предложения из Испании и России. Речь идет о высших дивизионах. Будем думать по этому поводу, - передает слова Истрати «Р-Спорт».

Напомним, что Амир Натхо начал свою профессиональную карьеру в составе «Дружбы» в Майкопе. В 2014 году он подписал контракт с «Барселоной», где выступал в команде до 19 лет. Летом 2015 года Натхо вернулся в Россию, заключив соглашение с ЦСКА. В конце августа 2016 полузащитник подписал контракт с «Краснодаром-2», в составе которого провел 10 матчей в первенстве ПФЛ.