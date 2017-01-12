«МЮ» по инициативе Моуринью перехватит у «Челси» полузащитника «Монако»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.
Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выложить за игрока сборной Кот-д'Ивуара 40 млн фунтов и тем самым выиграть борьбу у «Челси» и «Манчестер Сити» за футболиста.
По информации издания Goal, переход полузащитника может состояться в январе.
В нынешнем сезоне 22-летний Бакайоко провел во всех турнирах 26 матчей, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 6 млн евро, а его контракт с французский клубом рассчитан до 2019 года.
«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?
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