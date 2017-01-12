Тарас Бурлак: Я остаюсь в «Рубине» на сто процентов

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак опроверг информацию о своем возвращении в «Локомотив».

- Пауза в чемпионате на руку «Рубину» или не кстати?

- Сложно сказать. Покажет время, после перерыва будет ясно, как будем играть. В конце года мы начали играть лучше, что-то начало получаться. Дай Бог, чтобы после сборов было только лучше.



- Соскучились по сборам и команде?

- Конечно, уже где-то 2-3 недели отдохнули и хочется тренироваться, но к мячу не притрагивался, потому что было задание только в тренажерном зале заниматься, беговой работой. Поэтому сейчас придется повоевать с мячом первое время.

- Было много слухов о вашем возможном возвращении в «Локомотив»...

- Я остаюсь в «Рубине» на сто процентов.

- Семин вам не звонил?

- Мне никто не звонил. Вообще за месяц никто не звонил, кроме ребят. А так никто со мной не разговаривал по поводу трансфера, остаюсь точно, – цитирует Бурлака «БИЗНЕС Online».

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