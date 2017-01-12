Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 0Динамо Минск
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Штат сотрудников «Анжи» будет сокращен наполовину

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что штат сотрудников махачкалинского клуба будет, по всей видимости, уменьшен вполовину.

- Штат сотрудников «Анжи» однозначно будет сокращен, наверное, вполовину, - сказал Исаев в интервью «Р-Спорт». 

Напомним также, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба. Команду возглавил Александр Григорян.

После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 20 очков.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Промес набирает физическую форму, играя в большой теннис (фото)Полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес рассказал, как набирает физическую форму во время паузы в чемпионате России.Футболисты «Рубина» вышли из отпускаСегодня, 12 января футболисты «Рубина» вышли из отпуска.Глушаков работал с тренажером под песню Владимира Высоцкого (видео)Капитан московского «Спратака» Денис Глушаков выполнил упражнения с тренажером под песню известного советского автора-исполнителя Владимира Высоцкого.Тарас Бурлак: Я остаюсь в «Рубине» на сто процентовЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак опроверг информацию о своем возвращении в «Локомотив».Агент Натхо: У Амира есть предложения из Испании и РоссииПолузащитник Амир Натхо имеет предложения от испанских и российских клубов. Об этом сообщил его агент Леонид Истрати.Сергей Рыжиков: Подвижек по новому контракту с «Рубином» нетВратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России.Эменике все-таки вернется в Россию?Эменике все-таки вернется в Россию?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Эльдар Исаев: Беленов и Боли имеют шанс продолжить карьеру в «Анжи»Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев рассказал, что голкипер команды Александр Беленов и нападающий Янник Боли имеют шанс продолжить карьеру в клубе.Аксель Витсель: Очень хочу сыграть на ЧМ-2018Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь», ранее выступавший за «Зенит», Аксель Витсель рассказал, чего ждет от чемпионата Китая.Сергей Маслов: Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментовНападающий тульского «Арсенала» Сергей Маслов вспомнил о работе с российским специалистом Дмитрием Аленичевым, который тренировал клуб с 2011 по 2015 гг.Нобель Арустамян: Трансфер Адриано в «Спартак» – личный выбор КаррерыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности возможного трансфера в московский «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано.Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»«Советский спорт» рассказывает, зачем «Зениту» понадобился защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, и какова вероятность его возвращения в Россию.Магомед Оздоев: Я точно остаюсь в «Рубине»Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что остается в казанском клубе.Владимир Дядюн: С Грасией не общался - я по-испански не говорю, а он русский не осилилНападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн еще не знает, поедет ли с командой на предсезонные сборы.«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считатьсяКлуб «Тондела», в котором на правах аренды из выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Зенит».«Арсенал» планирует в четверг подписать контракты с Комбаровым и ГабуловымГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал. Что клуб планирует подписать контракты с защитником Кириллом Комбаровым и вратарем Владимиром Габуловым.Боккетти близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»По информации итальянского издания Tuttomercatoweb, защитник Сальваторе Боккетти близок к продлению контракта с московским «Спартаком».Василий Уткин: Промес не стал, а остался самым дорогим футболистом РФПЛОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - трансферных ценниках в чемпионате России.Полузащитник Овсепян перешел из «Сибири» в «Краснодар»Полузащитник Араик Овсепян перешел из «Сибири» в «Краснодар», сообщается на официальном сайте «быков».Владислав Игнатьев: С мячом еще успеем поработать, сейчас главное добавить физическиПолузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от тренировок на сборе в Испании.
Главные новости
Хоккей
Валерий Брагин в гостях у «Советского спорта». Онлайн
MMA
Расул Мирзаев: В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4
Теннис
Пять россиянок попали в число сеянных на Аustralian Open
Футбол
Глушаков работал с тренажером под песню Владимира Высоцкого (видео)
Футбол
Тарас Бурлак: Я остаюсь в «Рубине» на сто процентов
Футбол
«МЮ» по инициативе Моуринью перехватит у «Челси» полузащитника «Монако»
Футбол
Гендиректор «Тосно»: Уход Маркова в «Зенит» или ЦСКА? Эта тема закрыта, он остается в клубе
Ралли
Анастасия Нифонтова: 19 часов подряд на мотоцикле - это мой рекорд
Гандбол
Сегодня российские гандболисты проведут первый матч на чемпионате мира
Футбол
Врач сборной России по футболу: По теме допинга у ФИФА нет никаких претензий к РФС
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости