Штат сотрудников «Анжи» будет сокращен наполовину
Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что штат сотрудников махачкалинского клуба будет, по всей видимости, уменьшен вполовину.
- Штат сотрудников «Анжи» однозначно будет сокращен, наверное, вполовину, - сказал Исаев в интервью «Р-Спорт».
Напомним также, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба. Команду возглавил Александр Григорян.
После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 20 очков.
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