Сегодня, 12 января футболисты «Рубина» вышли из отпуска.

«Футболисты, разделившись на две группы, проходят углубленное медицинское обследование в одном из казанских медицинских центров. Уже сегодня вечером команда приступит к тренировкам – первое занятие пройдет в тренажерном зале», - говорится на официальном сайте «Рубина».

16 января «Рубин» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Испанскую Мабелью, где пробудет до 26 января.

Напомним, всего команда из Казани проведет три сбора в Испании, на которых сыграет десять матчей.



