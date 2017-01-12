Сергей Федоров: Овечкин много лет успешно играет на самом высоком уровне в НХЛ, демонстрируя мощный, забивной хоккей,
Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров прокомментировал достижение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который минувшей ночью с матче с «Питтсбургом»набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Очень рад за Сашу, такой результат приходит, если тебе удается стабильно выступать на протяжении не одного года. Саша много лет успешно играет на самом высоком уровне в НХЛ, демонстрируя при этом мощный, забивной хоккей, а на это способны далеко не все игроки, - сказал Федоров. - Александр обладает всеми качествами для продолжения успешной карьеры, не сомневаюсь, что мы не раз станем свидетелями его блестящей игры в составе клуба и национальной сборной страны», - цитирует Федорова ТАСС.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция