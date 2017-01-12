Пять россиянок попали в число сеянных на Аustralian Open

Пять российских теннисисток вошли в число сеянных на турнире «Большого шлема» - Аustralian Open, сообщает официальный сайт турнира.

Светлана Кузнецова получила восьмой номер посева, Елена Веснина - 14-й, Дарья Касаткина - 23-й, Анастасия Павлюченкова - 24-й, Екатерина Макарова - 30-й. Возглавила список сеянных теннисисток на Открытом чемпионате Австралии первая ракетка мира немка Анжелик Кербер.

Российские теннисисты в число сеянных не попали. В основную сетку Аustralian Open они будут пробиваться через квалификацию. Первый номер посева получил британец Энди Маррей.

Напомним, что основные соревнования на Australian Open пройдут с 16 по 29 января. Жеребьевка состоится 13 января.

Женщины

1. Анжелик Кербер (Германия)

2. Серена Уильямс (США)

3. Агнешка Радванска (Польша)

4. Симона Халеп (Румыния)

5. Каролина Плишкова (Чехия)

6. Доминика Цибулкова (Словакия)

7. Гарбин Мугуруса (Испания)

8. Светлана Кузнецова (Россия)

9. Йоханна Конта (Великобритания)

10. Карла Суарес Наварро (Испания)...

14. Елена Веснина (Россия)

23. Дарья Касаткина (Россия)

24. Анастасия Павлюченкова (Россия)

30. Екатерина Макарова (Россия)

Мужчины

1. Энди Маррей (Великобритания)

2. Новак Джокович (Сербия)

3. Милош Раонич (Канада)

4. Станислас Вавринка (Швейцария)

5. Кеи Нисикори (Япония)

6. Гаэль Монфис (Франция)

7. Марин Чилич (Хорватия)

8. Доминик Тим (Австрия)

9. Рафаэль Надаль (Испания)

10. Томаш Бердых (Чехия)