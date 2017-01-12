Организация M19 укомплектовала состав по League of Legends на предстоящий сезон.



В команду перешли Егор «VincentVega» Медведев, который займет позицию керри, и тренер Борис «dayruin» Щербаков.



«VincentVega — это отличное приобретение для команды. Мы с ним уже играли в прошлом вместе, и в Virtus.pro, и в Dolphins, и он всегда показывал себя как целеустремленный и сильный игрок. Мы вместе с командой считаем, что новая кровь и новое видение, которое принесет с собой VincentVega станет, возможно, катализатором роста нашего состава. Наше дуо исторически является практически Rush Hour для СНГ, и я рад, что у нас есть шанс еще раз проявить себя. Мы планируем стать чемпионами и хотим, чтобы Егор тоже смог стать победителем», — прокомментировал Кирилл «Likkrit» Малофеев.



Состав M19 по League of Legends:



Дмитрий «Smurf» Иванов

Александр «PvPStejos» Глазков

Михаил «Kira» Гармаш

Кирилл «Likkrit» Малофеев

Егор «VincentVega» Медведев



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