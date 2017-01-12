Расул Мирзаев: В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев рассказал о состоянии своего здоровья после нападения, которое было совершено в ночь на 31 декабря, а также раскрыл некоторые подробности случившегося.

«В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4. Как так случилось, не понимаю. Чудо, другого объяснения нет. Слава богу, я живой, все нормально. Сейчас жду своего шанса поскорее вылечиться и приступить к тренировкам. Как только выйду из больницы, сразу начну интенсивно заниматься.

Надо еще немножко восстановиться. Поспать как следует… Глаз еще показать специалисту. Думаю, где-то месяц понадобится полностью подлечиться. После чего уже можно будет начать бегать и приступать к тренировкам», – приводит слова спортсмена Life.ru.