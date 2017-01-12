Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев- : -Торпедо
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Расул Мирзаев: В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4

Источник:  Life 78Комментарии

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев рассказал о состоянии своего здоровья после нападения, которое было совершено в ночь на 31 декабря, а также раскрыл некоторые подробности случившегося.

«В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4. Как так случилось, не понимаю. Чудо, другого объяснения нет. Слава богу, я живой, все нормально. Сейчас жду своего шанса поскорее вылечиться и приступить к тренировкам. Как только выйду из больницы, сразу начну интенсивно заниматься. 

Надо еще немножко восстановиться. Поспать как следует… Глаз еще показать специалисту. Думаю, где-то месяц понадобится полностью подлечиться. После чего уже можно будет начать бегать и приступать к тренировкам», – приводит слова спортсмена Life.ru.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олейник — фаворит в поединке против Пешты на турнире UFC, по мнению букмекеров16 января на турние UFC Fight Night 103 состоится поединок российского тяжеловеса Алексея Олейника (50 побед, 10 поражений, 1 ничья) и чеха Виктора Пешты (10 побед, 3 поражения).Букмекеры не видят фаворита в поединке между Смоляковым и Аскером на турнире UFC16 января на турние UFC Fight Night 103 состоится поединок российского тяжеловеса Дмитрия Смолякова (8 побед, 1 поражение) и француза Сириля Аскера (7 побед, 2 поражения).Василий Уткин – о смешанных единоборствах: Интересно, сколько можно считать зоопарк спортом?Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал поединок российского бойца смешанных единоборств Ибрагима Халилова, который нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском городе Ханчжоу.Брок Леснар прошелся по логотипу «Виннипега» в раздевалке клуба (видео)Знаменитый рестлер и боец ММА Брок Леснар посетил раздевалку клуба НХЛ «Виннипег Джетс».Российский боец MMA нокаутировал соперника во время приветствия (видео)Как сообщает Lenta.ru, российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском городе Ханчжоу.M-1 Challenge 74. Бенкаси сразится против БранчукаТоповые бойцы легчайшего веса будут биться друг с другом на турнире M-1 Challenge 74, который пройдет 18 февраля в Санкт-Петербурге. Моктар Бенкаси (Франция, 13-6) выйдет на бой против Виталия Бранчука (Украина, 21-6).Во вторник Федор Емельяненко начнет подготовку к бою с МитриономРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко 10 января начнет подготовку к бою с американцем Мэттом Митрионом, который пройдет 18 февраля в рамках промоушена Bellator.Возвращение российского «Удава» в октагон. Главные поединки января в ММАВозвращение российского «Удава» в октагон. Главные поединки января в ММА«Советский спорт» рассказывает о главных поединках первого месяца 2017 года.Боец UFC дос Аньос решил перейти в полусредний весБывший чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль дос Аньос решил поменять весовую категорию.Оверим подерется с Хантом на турнире UFC 209UFC анонсировал бой между голландцем Алистаром Оверимом и новозеландцем Марком Хантом.Дамир Исмагулов: Дайте мне бой 18 февраля, я готов провести хоть два поединка за вечерДамир Исмагулов из команды New Stream Team бросает вызов победителю титульного боя между Абукаром Яндиевым и Александром Бутенко, который состоится на турнире M-1 Challenge 74.Рахмонов порвал связки, бой против Кунченко отмененЧемпион мира по смешанным боевым единоборствам Шавкат Рахмонов на тренировке получил тяжелую травму колена и 3-го марта не сможет биться против Алексея КунченкоАтлетическая комиссия штата Калифорния протестирует Емельяненко на допинг перед боем с МитриономАтлетическая комиссия штата Калифорния будет курировать допинг-тестирование российского тяжеловеса Федора Емельяненко перед поединком с американцем Мэттом Митрионом.Президент «Гладиатора»: Мирзаев хорошо знаком с теми, кто на него напалПрезидент кабардино-балкарского клуба «Гладиатор» Мартин Ашагов рассказал подробности нападения на российского бойца смешанного стиля Расула Мирзаева.Аманда Нуньес: Не понимаю, как другие девушки в этом дивизионе проигрывали РоузиЧемпионка мира UFC в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес признала, что Ронда Роузи как соперница не произвела на нее большого впечатления.Рамзан Кадыров: Бибулатов заключил контракт с UFCГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что боец ММА Магомед Бибулатов заключил контракт с UFC.Соперник Расула Мирзаева пожелал ему скорейшего выздоровленияСоперник российского бойца ММА Расула Мирзаева грузин Леван Макашвили пожелал ему скорейшего выздоровления после перенесенного вооруженного нападения.Дмитрий Тарасов поддержал Расула МирзаеваФутболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, который восстанавливается в больнице после нападения на него неизвестных.«Крокоп» на пенсии. Хорватский полицейский завершил карьеру победой в Японии«Крокоп» на пенсии. Хорватский полицейский завершил карьеру победой в ЯпонииЛегендарный хорватский боец смешанного стиля Мирко Филиппович завершил карьеру.Состояние Мирзаева ухудшилосьДруг бойца ММА Расула Мирзаева Аниуар Чеченов рассказал о самочувствии спортсмена после нападения.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины. Онлайн
Футбол
Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом
Футбол
Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА
Хоккей
Рене Фазель: IIHF даже не обсуждает вопрос отстранения России от международных соревнований
Футбол
Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте
Футбол
Адриано проходит медобследование в Италии
Футбол
В Петербурге пропал вратарь КПФ ЦСКА
MMA
Расул Мирзаев: В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4
Теннис
Пять россиянок попали в число сеянных на Аustralian Open
Футбол
Глушаков работал с тренажером под песню Владимира Высоцкого (видео)
все новости
Расул Мирзаев
Расул Мирзаеввсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства