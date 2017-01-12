В Петербурге пропал вратарь КПФ ЦСКА

Вратарь клуба пляжного футбола ЦСКА Руслан Пелецкий пропал в Санкт-Петербурге, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщила изданию сестра 22-летнего спортсмена, ее брат пропал 10 января. В тот день у него должна была состояться встреча в 15 часов. В 18 часов у Пелецкого была запланирована тренировка, на которую он не пришел.

«У нас в семье заведено правило: вечером все созваниваемся. Поэтому волноваться начали тогда, когда после звонков Руслан не снял трубку. Телефон был включен, последний раз в соцсетях он появлялся в районе 18 часов. Уже утром 11-го телефон был выключен. Наверное, сел. Жил он с мамой и братьями в Красном селе, но иногда останавливался у меня, на Ломоносовской, если было лень ехать после тренировки домой. Раньше не было никаких ситуаций, чтобы он пропадал», - рассказала Олеся Пелецкая. По словам сестры пропавшего вратаря, девушки у молодого человека не было.

Родственники Пелецкого уже обратились в правоохранительные органы.









































































































