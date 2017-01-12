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Златан Ибрагимович: За три месяца я завоевал Англию

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что его не интересует личные показатели в АПЛ.

- Показатели Косты мне не интересны. Я не гонюсь ни за кем. Я нацелен на главный трофей - АПЛ. Личные достижения - лишь часть этого, они приходят на пути к главной цели, поэтому они как бонус для отдельных игроков. Я стараюсь показывать на поле свою лучшую игру, чтобы помочь своей команде. Я забиваю голы, хорошо играю, и создаю возможности для своих партнеров по команде. Также и мои одноклубники помогают мне. У меня нет личных целей, потому что я уже спустя три месяца после приезда - я завоевал Англию, - цитирует Ибрагимовича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Ибрагимович провел в текущем сезоне АПЛ 19 игр в составе «МЮ» и забил 13 голов. У нападающего «Челси» Диего Косты на один забитый мяч больше.

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