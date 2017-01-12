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Адриано проходит медобследование в Италии

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Нападающий «Милана» Луис Адриано проходит медицинское обследование в Италии в клинике Villa Stuart, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее планировалось, что обследование пройдет в Германии. Если все пройдет удачно, футболист отправится в Москву и в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком». 

По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года. 

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