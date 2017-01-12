Лаллана может перейти в «Барселону»

Как сообщает The Times, главный тренер «Барселоны» Луис Энрике впечатлен игрой полузащитника «Ливерпуля» Адама Лалланы.

Отмечается, что каталонский клуб по просьбе специалиста вступил в борьбу за игрока сборной Англии с «Ювентусом» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «красные» не готовы отпускать своего футболиста и хотят предложить ему новый контракт.

В нынешнем сезоне 28-летний Лаллана провел во всех турнирах 21 матч, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает англичанина в 19 млн евро, а его контракт с мерсисайдским клубом рассчитан до 2019 года.