Бывший-пресс атташе «Шахтера»: Адриано отбил полголовы Гладкому в потасовке

Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов прокомментировал возможный трансфер в московский «Спартак» нападающего «Милана» Луиса Адриано, а также вспомнил конфликт бразильца, когда тот выступал за украинский клуб.

«В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша что-то сказал ему, секунды не прошло, и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», — цитирует Мармазова «Спорт FM».

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