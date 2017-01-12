Букмекеры не видят фаворита в поединке между Смоляковым и Аскером на турнире UFC
16 января на турнире UFC Fight Night 103 состоится поединок российского тяжеловеса Дмитрия Смолякова (8 побед, 1 поражение) и француза Сириля Аскера (7 побед, 2 поражения).
Этот бой станет первым поединком предварительного карда и начнется ориентировочно в 2:15 по московскому времени.
По мнению букмекеров, фаворита в этом противостоянии нет. Коэффициенты на победу обоих спортсменов равны — 1,85.
Напомним, что этот поединок станет для Смолякова вторым в UFC. Первый бой он проиграл 23 июля 2016 года Луису де Оливейре.
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