Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев- : -Торпедо
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тимма признан MVP второго тура топ-16 Еврокубка

Источник:  Официальный сайт Кубка ЕвропыКомментарии

Нападающий «Зенита» Янис Тимма признан самым ценным игроком второго тура группового этапа Еврокубка.

Об этом сообщает официальный сайт турнира. В матче второго тура против «Летувос Ритас» форвард набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Напомним, «Зенит» обыграл «Летувос Ритас» со счетом 88:79. Команда Василия Карасева с одной победой в двух матчах занимает третье место в группе G, клуб из Вильнюса с двумя поражениями идет на последнем месте.

Следующий матч в Еврокубке «Зенит»  проведет 18 января дома против иерусалимского «Хапоэля», «Летувос Ритас» 17 января сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».

Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч Еврокубка

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Янис Тимма: Игра «Зенита» в защите сломила «Летувос Ритас»Нападающий «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о победе над «Летувос Ритас» в матче группового этапа Еврокубка (88:79).«Автодор» обыграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионовБаскетболисты саратовского «Автодора» переиграли израильский «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче группового этапа Лиги чемпионов FIBA.Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч ЕврокубкаПобедили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч ЕврокубкаПетербуржцы обыграли «Летувос Ритас», а маскот Лева предложил пожениться своей девушке из группы поддержки сине-бело-голубых.«Химки» в гостях проиграли «Баварии» в матче Кубка ЕвропыБаскетболисты подмосковных «Химок» уступили мюнхенской «Баварии» на выезде в матче второго тура стадии топ-16 Кубка Европы.«Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю» на групповом этапе ЕврокубкаБаскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили в гостях израильскому «Хапоэлю» со счетом 76:98 во втором туре второго группового этапа Еврокубка.«Локомотив-Кубань» обыграл «Мурсию», несмотря на 16 очков АнтелоВо втором туре второго группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» оказался сильнее испанской «Мурсии».«Зенит» одолел «Летувос Ритас» в Еврокубке, Тимма набрал 27 очковБаскетболисты «Зенита» в рамках второго тура группового этапа Еврокубка обыграли «Летувос Ритас».Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержкиДавай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержкиНа матче Еврокубка между «Зенитом» и «Летувос Ритас» талисман петербуржцев синегривый лев предложил выйти замуж девушке из группы поддержки.Сергей Карасев: На моем телефоне были нарезки видео с моей последней игры против ШведаФорвард «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки»Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки»224 очка, мощная интрига и крутая концовка личной дуэли – в главных ролях сюжета Сергей Карасев и Алексей Швед.Душко Иванович: Это был не наш баскетбол, это была игра «Зенита»Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (110:114).Сергей Карасев: Если «Зенит» будет забивать столько же, как в матче с «Химками», у нас почти не будет конкурентовФорвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).Василий Карасев: Швед – один из сильнейших игроков в Европе. Все, кто защищались против него, делали это на максимумеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).35 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Химки»В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 114:110 (29:30, 29:23, 27:28, 29:29).Душко Иванович: Матч с «Зенитом» может стать для «Химок» самым сложным за последние несколько недельГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился мнением об игре «Зенита», с которым его подопечные встретятся 8 января в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Василий Карасев: У «Химок» явный лидер – Швед. Но и остальные игроки не менее опасныГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем сопернике команды по регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ – «Химках».Душко Иванович: «Химкам» было очень важно успешно начать топ-16 Кубка ЕвропыГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над литовским клубом «Литкабелис» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы отметил важность виктории.«Енисей» разгромил «Бенфику» в матче Кубка Европы ФИБАБаскетболисты «Енисея» разгромили на своей площадке лиссабонскую «Бенфику» в матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл «Гран-Канарию» в Кубке ЕвропыБаскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» переиграли испанскую «Гран-Канарию» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Литкабелис»Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение литовскому «Литкабелису» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины. Онлайн
Футбол
Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом
Футбол
Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА
Хоккей
Рене Фазель: IIHF даже не обсуждает вопрос отстранения России от международных соревнований
Футбол
Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте
Футбол
Адриано проходит медобследование в Италии
Футбол
В Петербурге пропал вратарь КПФ ЦСКА
MMA
Расул Мирзаев: В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4
Теннис
Пять россиянок попали в число сеянных на Аustralian Open
Футбол
Глушаков работал с тренажером под песню Владимира Высоцкого (видео)
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Еврокубок
Еврокубоктаблицакалендарьстатистикатексты/новости