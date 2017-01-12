Тимма признан MVP второго тура топ-16 Еврокубка

Нападающий «Зенита» Янис Тимма признан самым ценным игроком второго тура группового этапа Еврокубка.

Об этом сообщает официальный сайт турнира. В матче второго тура против «Летувос Ритас» форвард набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Напомним, «Зенит» обыграл «Летувос Ритас» со счетом 88:79. Команда Василия Карасева с одной победой в двух матчах занимает третье место в группе G, клуб из Вильнюса с двумя поражениями идет на последнем месте.

Следующий матч в Еврокубке «Зенит» проведет 18 января дома против иерусалимского «Хапоэля», «Летувос Ритас» 17 января сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».

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