Жонатас: Хочу забивать в каждой игре

Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

«Отпуск я провел в Бразилии со своей семьей, было очень весело, по-домашнему. Перед вылетом в Казань в аэропорту меня провожало много родственников. Не так часто удается видеться с ними, поэтому все хотели пожелать мне удачи. Это было очень приятно, такие встречи придают сил и вдохновения. Так что было приятно всех повидать, но большую часть времени в отпуске проводил с супругой и дочками. В Бразилии сейчас жарко, +30, поэтому часто ходили на пляж, много купались. Немного дал отдохнуть своему телу, хотя и не забывал о тренировках, об индивидуальной программе. К тому же у меня есть личный тренер Бруно, который следит за моей формой. Я и сам стараюсь следить за собой, поэтому в Бразилии тренировался практически каждый день. Думаю, у меня не будет проблем с физической формой. В первой части чемпионата мне удалось забить восемь мячей, и я постараюсь продолжить в том же духе, хочу забивать в каждой игре. Нам нужно думать о будущем, скоро начинается очень важная вторая часть чемпионата. Нам нужно улучшать свои позиции в таблице и стараться добиваться победы в каждом матче», - приводит слова Жонатаса официальный сайт «Рубина».

Напомним, сегодня, 12 января футболисты «Рубина» вышли из отпуска и прошли углубленное медицинское обследование в одном из казанских медицинских центров.