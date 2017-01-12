Олейник — фаворит в поединке против Пешты на турнире UFC, по мнению букмекеров

16 января на турнире UFC Fight Night 103 состоится поединок российского тяжеловеса Алексея Олейника (50 побед, 10 поражений, 1 ничья) и чеха Виктора Пешты (10 побед, 3 поражения).

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является российский спортсмен. Коэффициент на его победу варрьируется с 1,5 до 1,7. Коэффициент на победу его соперника равен 2,2.

Напомним, что бой против Пешты для Олейника станет уже четвертым в рамках промоушена UFC. Под эгидой этой организации Алексей одержал две победы и потерпел одно поражение.