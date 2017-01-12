Эмиль Бергстрем: Мы должны подниматься вверх по турнирной таблице

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

«Я провел отличное время, был дома в Стокгольме с друзьями, с семьей во время отпуска. Просто расслаблялись, отдыхали и вкусно кушали (улыбается). Конечно, при этом я поддерживал форму. Впереди важнейшие матчи, и мы должны подниматься вверх по турнирной таблице, мы заслуживаем места выше. Но для этого нужно усердно поработать в том числе на предстоящих сборах», - приводит слова Бергстрема официальный сайт «Рубина»

Напомним, сегодня, 12 января футболисты «Рубина» вышли из отпуска.