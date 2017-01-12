Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте

Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, рассказал о контрактной ситуации футболиста.

«Перед Новым годом мы встретились с Олегом Яровинским, - цитирует Димитрова «Р_Спорт». - Я сообщил ему об интересе к Миланову со стороны клубов из Европы, а также о том, что сам игрок хочет остаться в ЦСКА. Олег заверил меня, что и клуб хочет сохранить Миланова. Мы договорились, что сядем за стол переговоров в марте. Пока же мы лишь уведомили друг друга о намерениях. Даже не обсуждали, на какой срок будет продлено соглашение».

Напомним, 24-летний Миланов перешел в ЦСКА из «Литекса» в 2013 году, подписав пятилетний контракт. Вторую половину сезона-2015/16 он провел в аренде в швейцарском «Грасхопперсе», после чего вернулся в армейский клуб. В общей сложности хавбек провел в составе москвичей 121 матч и забил шесть мячей, став двукратным чемпионом России и завоевав Суперкубок страны.

Контракт Миланова с ЦСКА действует до конца июня 2018 года.

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