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«Амур» с минимальным счетом обыграл минское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Амура».

Единственный гол в активе Вячеслава Литовченко. «Амур» набрал 53 очка и идет 14-м на Востоке. «Динамо» шестое на Западе – 77 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Динамо Мн - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Литовченко 50:36 (1:0).

Место и дата

12 января 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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