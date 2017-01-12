«Амур» с минимальным счетом обыграл минское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Амуром» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
1:0 в пользу «Амура».
Единственный гол в активе
Вячеслава Литовченко. «Амур» набрал 53 очка и идет 14-м на Востоке. «Динамо»
шестое на Западе – 77 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Динамо Мн - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Литовченко 50:36 (1:0).
Место и дата
12 января 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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