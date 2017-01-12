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Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк не знает, будет ли ивуариец играть за армейцев в весенней части сезона.

- Траоре через день или два будет тренироваться с ЦСКА. Останется ли он на весеннюю часть чемпионата? Не знаю, - сказал Селюк корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, ЦСКА прошлым летом арендовал Траоре на год у «Монако». Ивуариец забил пять голов за ЦСКА в РФПЛ и один мяч – в Лиге чемпионов.

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