Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА
Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк не знает, будет ли ивуариец играть за армейцев в весенней части сезона.
- Траоре через день или два будет тренироваться с ЦСКА. Останется ли он на весеннюю часть чемпионата? Не знаю, - сказал Селюк корреспонденту «Советского спорта».
Напомним, ЦСКА прошлым летом арендовал Траоре
на год у «Монако». Ивуариец забил пять голов за ЦСКА в РФПЛ и один мяч –
в Лиге чемпионов.
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