Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА

Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк не знает, будет ли ивуариец играть за армейцев в весенней части сезона.

- Траоре через день или два будет тренироваться с ЦСКА. Останется ли он на весеннюю часть чемпионата? Не знаю, - сказал Селюк корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, ЦСКА прошлым летом арендовал Траоре на год у «Монако». Ивуариец забил пять голов за ЦСКА в РФПЛ и один мяч – в Лиге чемпионов.

