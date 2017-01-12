Newbee.Boss примет участие в китайской квалификации к DAC 2017

Команда Newbee.Boss сыграет в китайской квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017.



В финале предварительной квалификации Newbee.Boss обыграла коллектив Rush B со счетом 2:0. Основной этап квалификации пройдет с 13 по 15 января. Четыре сильнейших команды из 12 участников получат путевки на Dota 2 Asia Championships 2017.



Состав Newbee.Boss был анонсирован 10 января. В команде играют Чжан «Xiao8» Нин, Ло «Ferrari_430» Фэйчи, Вонг «ChuaN» Хок Чуан, а также девушка-стример Би «axx» Ся и владелец Newbee — Ван «Zei9» Ю.



Dota 2 Asia Championship 2017 пройдет с 28 марта по 4 апреля в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд турнира пока неизвестен.